TLC 19:20 bis 20:15 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc GB 2015 Dr. Jeff macht nie Urlaub, findet Feiertage lästig und ist ein Weihnachtsmuffel, weil er für seine tierischen Patienten jeden Tag im Jahr zur Verfügung stehen will. Ginge es nach ihm, hätte seine Klinik rund um die Uhr geöffnet. Außerdem betreibt der engagierte Arzt auch eine Agentur, die heimatlose Tiere weitervermittelt. Heute wird hier Hündin Rosie abgegeben, die herrenlos auf der Straße aufgegriffen wurde. Sie ist schon älter, etwas verwahrlost und hat große Schmerzen in den Knien. Jeff möchte Rosie bei einem seiner Mitarbeiter unterbringen, beißt aber auf Granit, und so nimmt er eben einen weiteren Hund bei sich zuhause auf. Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet