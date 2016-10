TLC 15:30 bis 16:30 Dokusoap Cougar Wives - Ich liebe einen Jüngeren USA 2013 Merken Kathy aus Los Angeles hatte schon immer ein spezielles Beuteschema: junge Rockmusiker in Lederklamotten. Inzwischen ist die 54-Jährige mit Brad zusammen. Der 25-Jährige ist für ihren Geschmack etwas zu brav, doch daran will die erfahrene Frau noch arbeiten. Geraldine ist gerade 90 geworden und lebt seit elf Jahren mit dem heute 46-jährigen Ex-Bodybuilder Donaldo zusammen. Obwohl ihr Liebster nur halb so alt ist wie sie, haben die beiden gemeinsame Interessen: Sie gehen tanzen, schwimmen täglich im Pool und spielen zusammen Schach. Der einstige Mister California hält die alte Dame offensichtlich jung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Extreme Cougar Wives