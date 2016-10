TLC 11:55 bis 12:50 Dokusoap Dynamo: Magic Impossible GB 2012 Merken Kein fauler Zauber! Beim Handshake in den Straßen von London bekommen zufällig ausgewählte Passanten einen Vorgeschmack von Steve Fraynes außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und was der Engländer mit seinen magischen Händen noch alles anstellen kann, erfahren Rapper "Wretch 32" und seine Freunde in einem angesagten Sportswear-Laden. Dort bringt er nämlich das Glas einer Vitrine zum Schmelzen. Auch Poker-Crack Giovanni Rizzo kann kaum fassen, was ihm der Straßenmagier alles vorzaubert. Ganz zu schweigen von Dynamos individueller Form des "Stage Divings" in einem Londoner Szene-Club. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dynamo: Magician Impossible