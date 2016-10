TLC 04:05 bis 04:25 Dokusoap Nur über meine Leiche Du kriegst mich nicht USA 2015 Merken Letisha Wilson versucht, ihre Familie zu unterstützen, indem sie samstagnachts Pizza ausfährt. Alles läuft gut, bis sie eine Lieferung zu einem Haus in einer düsteren Straße bringen muss. Als ein junger Mann zu ihrem Auto tritt, um seine Bestellung entgegenzunehmen, gehen bei der jungen Frau die Warnlampen an. Trotzdem steigt sie aus - und schaut in die Mündung einer Pistole. Die Angreifer fordern Geld und versuchen, Letisha in den Kofferraum ihres Wagens zu zerren. Die junge Mutter hat plötzlich das Bild ihrer Tochter vor Augen, die zuhause auf sie wartet. Und obwohl sie gegen die Männer kaum eine Chance hat, geht sie zum Gegenangriff über. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Over My Dead Body