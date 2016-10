TLC 02:15 bis 02:35 Dokusoap Nur über meine Leiche Mutterinstinkt USA 2015 Merken Diese Nacht wird Kellie Hoehn nie im Leben vergessen: Als zwei maskierte und bewaffnete Männer gegen 24:00 Uhr in ihr Haus in Texas einbrechen, hat sie nur einen Gedanken - ihre Familie zu beschützen! Obwohl zwei Pistolen auf sie gerichtet sind, greift sie nach dem Lauf der einen, drückt die Waffe von ihren Kindern weg und befiehlt ihnen, sich in ihrem Geheimversteck in Sicherheit zu bringen. Auch Kellies Mann ist von den Schreien seiner Frau schließlich geweckt worden und platzt mitten in den ungleichen Kampf. Zusammen versucht das Paar mit vereinten Kräften, die Verbrecher zu überwältigen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Over My Dead Body