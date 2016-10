TLC 23:55 bis 00:20 Dokusoap Nur über meine Leiche Nächtliche Eindringlinge USA 2015 Merken Den 2. August 1997 wird Susan Gonzalez aus Jacksonville, Florida, niemals vergessen. Nach ihrer Scheidung lebt sie mit ihrem neuen Partner Mike und insgesamt fünf Kindern zusammen in ihrem Traumhaus, seitdem sie den beengten Wohnwagenpark endlich verlassen konnten. Eines Nachts wartet sie auf ihren Sohn, doch anstelle von Justin stehen plötzlich maskierte Männer im Wohnzimmer. Die Einbrecher eröffnen sofort das Feuer und schießen Susan in die Brust. Trotz schwerer Verletzungen gelingt es ihr, den Notruf zu wählen. Obwohl sie erneut von einer Kugel getroffen wird, sucht Susan nach Mikes Gewehr, um ihrem Partner und den Kids das Leben zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth Mahala Sullivan (Susan Gonzalez) William Andrew Brewer (Mike Gonzales) Greggory Daniels (Police Officer) Peter Duncanson (Officer Brown) Johnny Sibilly (EMT) Originaltitel: Over My Dead Body Drehbuch: Mark Marabella Musik: Justin Crosby