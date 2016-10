TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Winterpause USA 2015 Merken Auch die engagiertesten Renovierer brauchen mal eine Pause von der Großbaustelle, und so verlässt Familie Johnston ihr Haus, um nach North Carolina in den Skiurlaub zu fahren. Doch die Reise hat einen schlechten Start, da bei Trent eine akute Lungenentzündung festgestellt wird. Der kleinwüchsige fünffache Familienvater ist bitter enttäuscht, weil er sich so auf den Urlaub gefreut hatte, und fährt trotzdem mit. Doch körperliche Anstrengung ist vom Arzt streng verboten, und so muss Amber den Alleinunterhalter spielen und die Kids zu den unterschiedlichsten Wintersportaktivitäten begleiten, Rodel, Skifahren und Seilrutsche inbegriffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons