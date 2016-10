TLC 14:10 bis 14:40 Dokusoap Leah Remini: Meine verrückte Familie und ich Abnehmen auf die andere Art USA 2015 Merken Leah ist schockiert, weil sie nicht mehr in die Hose passt, die sie vor sechs Monaten gekauft hat, und ruft eine Abnehm-Challenge ins Leben, zu der sie auch Vicki, Raffy, Trish und Celia rekrutiert. Die Regeln sind einfach: Jede Teilnehmerin muss eine Hose abgeben, die ihr zu klein ist. Nach drei Wochen mit Diät und Fitness-Programm werden die Teile wieder anprobiert, um zu kontrollieren, wer den größten Erfolg erzielt hat. Und der Preis ist heiß: 500 Dollar für den Gewinner! Da Leah sieht, dass die Konkurrenz mehr abnimmt als sie, unterzieht sie sich einer neuen Methode, namens Cryotherapy. Doch dafür muss man hart im Nehmen sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leah Remini: It's All Relative

