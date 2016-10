TLC 07:45 bis 08:30 Dokusoap Tattoo-Sünden GB 2016 Merken Angela behauptet, die sinnloseste Tätowierung überhaupt am Körper zu tragen. Die 38-Jährige aus Warwickshire flog vor einigen Jahren nach Gran Canaria, wo sie sich ein Tattoo stechen lassen wollte. Doch sie konnte sich nicht für ein Motiv entscheiden. An Bord des Fliegers, während der Sicherheitseinweisung der Stewardess, kam ihr dann die zündende Idee - die sie bis heute mit sich herumträgt. Auch Russ möchte seinen Körperschmuck loswerden, weil er in einer Woche heiratet. Kelly, seine Zukünftige, hasst den albernen Schriftzug, der an einer sehr intimen Körperstelle prangt, und verlangt vor dem Ja-Wort ein Cover-up. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tattoo Fixers