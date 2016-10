N24 Doku 01:45 bis 02:30 Dokumentation In geheimer Mission - Das "Kommando Spezialkräfte" D 2000 Merken Sie sind die geheimste und am besten ausgebildete Truppe der Bundeswehr - das "Kommando Spezialkräfte". Die N24-Reportage berichtet von den gefährlichen Einsätzen der Elitesoldaten. Sie spüren Taliban-Kommandeure in Afghanistan auf oder nehmen mutmaßliche Kriegsverbrecher auf dem Balkan fest. Schon das Auswahlverfahren für den Dienst in der Elitetruppe ist das härteste in Deutschland. Wer es besteht, auf den warten in der Ausbildung vier entbehrungsvolle Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: In geheimer Mission - Das "Kommando Spezialkräfte"