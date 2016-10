N24 Doku 00:05 bis 01:00 Dokumentation Schule der Krieger - Überleben in der Tiefe D 2013 Merken Am Marinestützpunkt Eckernförde wird eine der härtesten Einheiten der Bundeswehr ausgebildet: die Minentaucher. Neben dem Apnoetauchen lernen die 12 Männer auch, wie sie unter widrigsten Bedingungen mit Sauerstoffflaschen tauchen und im Spezialbecken in fast 40 Metern Tiefe trotz Tiefenrausch und Dunkelheit die Orientierung behalten. Nach der Ausbildung sollen die Soldaten für jeden Einsatz bereit sein. N24 hat die angehenden Elitesoldaten begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schule der Krieger