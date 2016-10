N24 Doku 21:10 bis 22:10 Dokumentation Spezialkommandos im Zweiten Weltkrieg: Angriff auf Sizilien GB 2016 Merken Am 10. Juli 1943 beginnt mit der Invasion Siziliens eine langwierige Operation der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, die ein bedeutendes Ziel verfolgt: den Italienfeldzug. Doch um sich auf der Mittelmeerinsel einen Vorteil verschaffen zu können, versucht eine US-Einheit, die Hafenstadt Gela an der südlichen Küste einzunehmen. Wird der maßgebliche erste Einsatz auf Sizilien gelingen? Aufzeichnungen der Soldaten schildern, mit welchen Hindernissen sie zu kämpfen hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WWII's Greatest Raids