Saladin, Richard Löwenherz und der Kampf um die Heilige Stadt: Wie endete der Dritte Kreuzzug? D 2015 Zwei berühmte Herrscher treffen zur Zeit der Kreuzzüge aufeinander: Auf der einen Seite Sultan Saladin, dem es gelungen war, Jerusalem wieder unter muslimische Herrschaft zu bringen. Auf der anderen Seite Richard Löwenherz, der die Heilige Stadt zurückerobern will. Am Ende kommt es zum ersten diplomatischen Kompromiss in der Geschichte Jerusalems. Außerdem: Saladins Vermächtnis - welches mathematische Wissen verdanken wir dem Islam? Und: Der Traum vom Ferrari-Fahren.