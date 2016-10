N24 Doku 09:45 bis 10:10 Dokumentation Die X-Akten: Begegnungen der dritten Art Nukleare Bedrohung/Geisterraketen CDN 2014 Merken Die X-Akten der spektakulärsten Fälle angeblicher UFO-Sichtungen werden wieder aufgerollt. Einsatzkräfte und Zeugen werden erneut befragt, Dokumente und Bildmaterial ausgewertet und die Ereignisse detailgetreu nachgestellt, um den Phänomenen auf den Grund zu gehen. 1975 war die Loring Air Force Basis das größte Nuklearwaffenlager der USA. Am 27. Oktober sichteten Soldaten hier ein unautorisiertes Flugobjekt - ein UFO? Was fiel im Juli 1946 neben Knut Lindbäcks Farm vom Himmel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Close Encounters