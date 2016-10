Der scheue Travis Bickle leidet seit seiner Heimkehr aus dem Vietnamkrieg unter Schlaflosigkeit und arbeitet daher nachts als Taxifahrer in New York. Dabei lernt er die attraktive, gebildete Wahlkampfhelferin Betsy kennen, die ihm in der Metropole voller Gewalt und Schmutz wie ein leuchtender Engel erscheint. Doch als ein erstes Rendezvous missglückt, dreht Travis durch: Mit der Pistole in der Hand beginnt er seinen persönlichen, blutigen Feldzug gegen die Sünde in der Welt. In Google-Kalender eintragen