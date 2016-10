Legendäres Roadmovie mit Dennis Hopper und Peter Fonda: Nach einem lukrativen Kokaindeal wollen die beiden Motorrad-Hippies Wyatt und Billy zum Mardi Gras nach New Orleans. Sie suchen Freiheit, doch überall stoßen sie auf Vorurteile und Aggressionen. Eines Tages schließt sich ihnen der versoffene Anwalt George an. Die Gewalt gegen die gesellschaftlichen Außenseiter eskaliert. Die sogenannten "ehrbaren" Bürger sorgen dafür, dass die Reise des Trios zu einer Fahrt in den Tod wird. In Google-Kalender eintragen