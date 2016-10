kabel1 classics 10:55 bis 13:10 Komödie Funny Lady USA 1975 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die harte Arbeit hat sich gelohnt - die Komikerin Fanny Brice ist auf dem Zenit ihrer Karriere. Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann Nick Arnstein ist sogar wieder einen neue Liebe in Sicht. Der Komponist und Produzent Billy Rose macht ihr den Hof und sie willigt in eine Heirat ein. Das chaotische (Liebes-)Leben der beiden ist zunächst anstrengend, sie wachsen mit der Zeit aber zusammen. Als Fanny jedoch ihrer großen Liebe Nick wieder begegnet, ändert sich die Gefühlslage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbra Streisand (Fanny Brice) James Caan (Billy Rose) Omar Sharif (Nick Arnstein) Roddy McDowall (Bobby) Ben Vereen (Bert Robbins) Carole Wells (Norma Butler) Larry Gates (Bernard Baruch) Originaltitel: Funny Lady Regie: Herbert Ross Drehbuch: Jay Presson Allen, Arnold Schulman Kamera: James Wong Howe Musik: John Kander, Peter Matz, Fred Ebb Altersempfehlung: ab 6