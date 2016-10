Silverline 02:15 bis 03:35 Horrorfilm Evil Ground USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 1896 nageln die Einwohner von Hope Menschen an Kreuze, auf dass sie als lebende Vogelscheuchen die Krähen von den Feldern fernhalten. Als die Menschen der Nachbarstadt Liberty davon erfahren, ziehen sie los, um den Prediger, der diesem Treiben vorsteht, auf selbe Art und Weise den Garaus zu machen. Mehr als ein Jahrhundert später verschlägt es Liz nach Hope. Ihr Wagen ist liegen geblieben. Und sie sitzt fest. In einer Stadt, in der die Menschen den Geist der Vogelscheuche anbeten. Dieser wird lebendig und sucht nach neuen Opfern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaimie Alexander (Liz Chambers) Brian McNamara (Sheriff O'Connor) Ethan Phillips (Priester) Chloë Grace Moretz (Sabrina) Ned Vaughn (Mark Simmons) Jim Cody Williams (Earl) Tamara Clatterbuck (Waitress) Originaltitel: Hallowed Ground Regie: David Benullo Drehbuch: David Benullo Kamera: Keith J. Duggan Musik: Neal Acree Altersempfehlung: ab 18