Silverline 20:15 bis 21:35 Horrorfilm Unter Freunden USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Bernadette hat eine Spezialität: Sie liebt es, ihren Freundeskreis zu Abendessen einzuladen, die unter einem besonderen Motto stehen. Wenn sie ruft, dann kommen alle. Diesmal soll es um ein Mordgeheimnis gehen. Aber Bernadette hat mehr als nur ein Spiel im Sinn: Allen Anwesenden werden Drogen eingeflößt, die sie hellwach bleiben, aber doch bewegungsunfähig werden lassen: Danach zeigt sie der hilflosen Gruppe, was sie alles an Geheimnissen und Gemeinheiten über jeden Einzelnen herausgefunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Lobit (Bernadette) Jennifer Blanc (Melanie) Kamala Jones (Sara) AJ Bowen (Adam) Brianne Davis (Jules) Christopher Backus (Marcus) Dana Daurey (Lily) Originaltitel: Among Friends Regie: Danielle Harris Drehbuch: Alyssa Lobit Musik: Cody Westheimer Altersempfehlung: ab 18