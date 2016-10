Silverline 16:30 bis 18:45 Actionfilm A Dirty Carnival COR 2006 Nach einer Vorlage von Damien Chazelle 20 40 60 80 100 Merken Byung-doo Kims Gangsterkarriere steckt fest. Vize-Boss Sang-chul kassiert das meiste Geld der Aufträge und hält den jungen Aufsteiger unter sich in Schach. Als Boss Hwang eines Tages Byung-doo signalisiert, er halte ihn für talentierter als Sang-chul, lässt er sich nicht lange bitten. Er schafft den für Boss Hwang bedrohlichen Staatsanwalt Park aus dem Weg und tötet daraufhin Sang-chul an der Hochzeit seiner Schwester. Als Nummer zwei im Syndikat, baut er mit Hilfe seines Adjutanten Jong-su seine Macht aus und versucht, das Herz seiner ehemaligen Schulkollegin Hyun-ju zu gewinnen. All das protokolliert von Min-Ho Kim, ebenfalls ein ehemaliger Schulkollegen, der einen Gangsterfilm drehen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ho-jin Chun (President Hwang) Nam Gung-Min (Min-ho) In-jae Heo (Sun-ok) Ku Jin (Jong-su) In-seong Jo (Kim Byung-doo) Byeong-chun Kim (Detective Woo) Yun-Hee Kim (Room Salon Owner) Originaltitel: A Dirty Carnival Regie: Ha Yu Drehbuch: Ha Yoo Musik: Yeong-wook Jo Altersempfehlung: ab 16