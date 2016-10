Silverline 14:20 bis 16:30 Actionfilm Metro - Im Netz des Todes RUS 2013 20 40 60 80 100 Merken Ein ganz normaler Morgen in Moskau wird zum tödlichen Desaster: Mitten in der Rushhour drücken plötzlich die ungeheuren Wassermassen der Moskwa in die Schächte der U-Bahn. Es gibt unzählige Tote und Verletzte. Gefangen unter der Erde kämpft ein Grüppchen Passagiere ums Überleben. Bald aber ist die ganze Stadt in Gefahr. Gehaltvoll und gut inszeniert, nicht umsonst ein russischer Blockbuster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sergey Puskepalis (Andrey Garin) Anatoliy Bely (Vladislav Konstantinov) Svetlana Khodchenkova (Irina Garin) Anfisa Vistingauzen (Ksenia Garin) Aleksey Bardukov (Denis Istomin) Katerina Shpitsa (Alusa) Stanislav Duzhnikov (Mikhail) Originaltitel: Metro Regie: Anton Megerdichev Drehbuch: Viktoriya Evseeva, Denis Kuryshev Kamera: Sergey Astakhov Musik: Yuriy Poteenko Altersempfehlung: ab 12