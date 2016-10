Silverline 09:50 bis 11:20 SciFi-Film Memory Effect USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Mit einer revolutionären Technologie kann der Wissenschaftler Tom in die Gedankenwelt anderer Menschen eintauchen. Vor allem die Verbrechensbekämpfung erhofft sich davon Revolutionäres und lässt es auf den Versuch ankommen: Nun soll Tom in den Verstand eines Junkies eindringen und herausfinden, ob man es mit einem Mörder zu tun hat. Zunächst verläuft das Experiment nach Plan. Doch dann reißt die Verbindung ab. Und Tom muss ausgerechnet im Gehirn eines Drogenabhängigen um sein Überleben kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sasha Roiz (Tom) Jenny Mollen (Abbey) Dominic Bogart (Anthony) Richard Riehle (Pater Riley) Nick Jameson (Richard) Rodney Eastman (Eric) Frank Ashmore (Martino) Originaltitel: Extracted Regie: Nir Paniry Drehbuch: Nir Paniry, Gabriel Cowan, John Suits Kamera: Mark Putnam Musik: Tim Ziesmer Altersempfehlung: ab 16