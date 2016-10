SAT.1 Emotions 03:15 bis 04:50 Komödie 30 über Nacht USA 2004 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jenna hat es satt, uncool zu sein, ihre Geburtstagsparty soll das ändern. Doch die Feier wird zu einem völligen Desaster, und Jenna hat nur einen Wunsch: möglichst schnell erwachsen zu sein. Am nächsten Morgen wacht sie tatsächlich als 30-Jährige auf - erfolgreich, liiert und beliebt. Trotzdem merkt sie bald, dass ihr noch etwas zum Glück fehlt, und sie erkennt, was sie wirklich die ganze Zeit gewollt hat. Kann sie es finden, obwohl sie die letzten 17 Jahre verpasst hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Garner (Jenna Rink) Mark Ruffalo (Matt Flamhaff) Judy Greer (Lucy Wyman) Andy Serkis (Richard Kneeland) Kathy Baker (Bev Rink) Phil Reeves (Wayne Rink) Sam Ball (Alex Carlson) Originaltitel: 13 Going on 30 Regie: Gary Winick Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Kamera: Don Burgess Musik: Theodore Shapiro