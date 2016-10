SAT.1 Emotions 00:00 bis 00:25 Comedyserie Will & Grace Ein Romeo für Karen USA 2005 Merken Valentinstag: In Karens Country Club findet der traditionelle Spotlight Dance statt. Zum Glück hat sie im Internet jemanden kennen gelernt, sonst wäre ihr der Spott ihres Freundes Beverley Leslie sicher. Dumm nur, dass sich die Internetbekanntschaft als Scott Woolley entpuppt, der nun draufgekommen ist, dass er in Wahrheit unsterblich in Karen verliebt ist. Währenddessen macht Grace die Bekanntschaft von Nick, einem Glückwunschkartenautor. Daraus könnte was werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Leslie Jordan (Beverley Leslie) Michele Lee (Lanore) Chita Rivera (Lucille) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Gail Lerner Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff