SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:10 Krimiserie Crime Scene Riviera Ein alter Bekannter F 2014 2016-10-16 14:05 16:9 HDTV Als Berniers ehemaliger Kollege Luc eine Zeugin, die er nach Nizza begleitet hat, dem Sicherheitsbeamten Clement Degas übergeben will, verhält sich dieser höchst merkwürdig: Er rennt plötzlich in einen nahegelegenen Park. Kurz darauf sind Schüsse zu hören. Luc ruft Verstärkung, und als Bernier und seine Truppe eintreffen, finden sie Degas erstochen im Gebüsch. Die Sondereinheit nimmt die Ermittlungen auf und kommt einem tragischen Familiendrama auf die Spur. Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Manon Azem (Sara Cazanova) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Vincent Primault (Marco) Laurent Krause (Clément Degas) Andranic Manet (Ivan Borodine) Originaltitel: Section de recherches Regie: Didier Delaître Drehbuch: Maxime Crupaux Musik: Guillaume de la Chapelle Altersempfehlung: ab 12