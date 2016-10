SAT.1 Emotions 15:55 bis 16:40 Serien Tyrant Auf Sand gebaut USA 2016 16:9 HDTV Merken Langsam gewöhnt sich Barry an das Leben bei den Beduinen und lernt die wichtigsten Regeln, um in der lebensfeindlichen Umgebung der Wüste zu überleben. Gleichzeitig nimmt er eine neue Identität an. Amira macht Jamal in der Zwischenzeit mit einem hochdekorierten Kriegshelden bekannt - eine schicksalshafte Begegnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Ashraf Barhom (Jamal Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Alice Krige (Amira Al-Fayeed) Alexander Karim (Ihab Rashid) Originaltitel: Tyrant Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Addison McQuigg, Cassie Pappas Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12