SAT.1 Emotions 11:25 bis 12:15 Krimiserie Der letzte Bulle Liebe in Not D 2011 16:9 HDTV Merken Bei einem Verkehrsunfall wird Lorenz Silber schwer verletzt. Im Kofferraum seines Autos finden die Ermittler eine weibliche Leiche. Von dem Bankier können Mick und Andreas ihre Identität nicht erfahren: Er liegt im Koma. Im Zuge der Ermittlungen lernen Mick und Andreas das Reisebüro "Voyage de Luxe" kennen. Die Inhaberin vermittelt nicht nur Luxusreisen, sondern auch den jeweiligen Partner. Die Tote war eine gute Kundin und entpuppt sich als eine der reichsten Frauen Essens ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Anja Kruse (Linda von Ahrensburg) Wanja Mues (Thomas von Ahrensburg) Jasmin Tabatabai (Iris Sauke) Anna Hausburg (Marie Silber) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Michael Wenning Drehbuch: Michael Wenning Kamera: Anton Klima Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12