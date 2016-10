SAT.1 Emotions 05:55 bis 06:20 Daily Soap Eine wie keine Folge: 188 D 2010 16:9 Merken Manu beschließt, Mark zu sagen, dass er nicht der Vater von Alexandras Kind ist. Doch Alexandra fleht Manu inständig an, stillschweigen zu wahren. Wie wird Manu sich entscheiden? Carlo wird indes von Gina erpresst: Sollte Carlo nicht verraten, was die Sachs-Gegner als nächstes vorhaben, wird Karin getötet! Aus Angst um Karin verrät Carlo schließlich den Plan der siegessicheren Fusionsgegner ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Zielcke (Manu Berlett) Arne Stephan (Mark Braun) Mirjam Heimann (Lindi Kurowski) Birte Berg (Elisabeth Aden) Elisabeth Sutterlüty (Gina Pollodoro) Birge Funke (Karin Keller) Anett Heilfort (Eva Zielinski) Originaltitel: Eine wie keine Regie: Olaf Götz Drehbuch: Michael Esser