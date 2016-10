SAT.1 Gold 02:00 bis 02:45 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Tödliche Dosis USA 2008 2016-10-12 00:25 16:9 Merken Eines Abends steht ein blutüberströmter Mann vor Debbie Balcoms Tür, starrt sie an und geht wieder. Kurz darauf wird seine Leiche nahe Debbies Haus gefunden. Sein Bruder gibt an, dass der Mann von seiner Ex-Frau ermordet wurde. Ein kniffliger Fall für Dr. G ... Auch der Tod von Michelle Rhone stellt die Pathologin vor ein Rätsel: Die junge Mutter starb kurz nach einer Fettabsaugung am Bauch unter heftigen Schmerzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Colt (Narrator) Anthony Consolo (Gregory Flynn) Cyndi Crotts (Rosanna ex-wife) Jack Cuccia (Himself) Athenia Frazier (Nurse) Jan C. Garavaglia (Herself - Host) Marie Hansen (Herself) Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Drehbuch: Kellen Hertz Altersempfehlung: ab 12