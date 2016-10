SAT.1 Gold 21:30 bis 22:20 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Tod im Kinderbett USA 2008 2016-10-09 01:15 16:9 Merken Als Audreys Mann Vincent eines Morgens nicht mit ihr zusammen aufwacht, denkt sie sich nichts weiter und lässt ihn schlafen. Als sie ihn allerdings am Nachmittag endlich wecken will, reagiert er nicht - Vincent ist tot. Was brachte den 59-Jährigen um? Die acht Monate alte Melanie erlitt ein ähnliches Schicksal: Mutter Deborah fand ihr Baby leblos in der Wiege und fürchtet nun, dass Melanies Zwillingsschwester dasselbe Schicksal ereilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan C. Garavaglia (Herself - Host) Jeff Colt (Narrator) Arden Monroe (Herself - Morgue Technician) Ashley Shaughnessey (Herself - Morgue Technician) Joshua Stephany (Himself - Forensic Pathologist) Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Drehbuch: Kellen Hertz, Gretchen Morning Altersempfehlung: ab 12