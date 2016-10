SAT.1 Gold 18:30 bis 20:15 Tierfilm Die lustige Welt der Tiere SA 1974 16:9 20 40 60 80 100 Merken Was sich die Natur im Laufe ihrer Evolution alles einfallen lässt: Die Tier- und Pflanzenwelt Afrikas ist voller Vielfalt und erstaunlichen Überraschungen. Da ist der Laufkäfer in der Namib-Wüste, der alles im Laufen erledigt, denn er hat ein Kühlsystem, das nur in Bewegung funktioniert. Da sind die Elefanten, die betrunken herumtorkeln, weil sie sich an den schnell gärenden Beeren des Marula-Baums berauschen. Erfindungsreichtum und Schabernack sind auch unter Tieren gefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paddy O'Byrne (Erzähler) Originaltitel: Animals Are Beautiful People Regie: Jamie Uys Drehbuch: Jamie Uys Kamera: Jamie Uys Musik: Jamie Uys, Theodore Roberts Altersempfehlung: ab 6