SAT.1 Gold 14:30 bis 18:30 Show Haustier sucht Herz - Der SAT.1 Gold Tiervermittlungstag D 2016 Live Merken Beim ersten Tiervermittlungstag live im deutschen Fernsehen sucht SAT.1 Gold für Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Co. treusorgende Hände. Vierbeiner aus Tierheimen in ganz Deutschland werden in der Sendung vorgestellt. Interessenten können sich anschließend telefonisch bei den Heimen um die Adoption bewerben. Die Moderatoren Marlene Lufen und Matthias Killing präsentieren Mensch und Tier. Als Experten mit dabei: Rechtsberater Ingo Lenßen und Tierarzt Dr. Wolf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marlene Lufen, Matthias Killing Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Dr. Wolf Originaltitel: Haustier sucht Herz - Der SAT.1 Gold Tiervermittlungstag