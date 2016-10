SAT.1 Gold 09:50 bis 10:35 Abenteuerserie Daktari Abschied von Mike USA 1967 16:9 Merken Miss Leola Baker, eine äußerst attraktive afro-amerikanische Kulturbeauftragte, trifft auf Wameru ein. Sie kommt, weil sie für eine Stiftung in den Vereinigten Staaten etliche Tiere kaufen will. Doch der Daktari macht ihr unmissverständlich klar, dass seine Tiere nicht zum Verkauf stehen. Immerhin erklärt er sich bereit, ihr beim Kauf anderer Tiere zu helfen - vorausgesetzt, Miss Baker sichert zu, dass diese in den USA artgerecht gehalten werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Yale Summers (Jack Dane) Hedley Mattingly (Hedley) Hari Rhodes (Mike) Janet MacLachlan (Leola Baker) Clarence (Lion) Originaltitel: Daktari Regie: Dick Moder Drehbuch: Leigh Chapman Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12