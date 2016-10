SAT.1 Gold 07:25 bis 08:10 Abenteuerserie Daktari Judy und der kleine Elefant USA 1967 16:9 Merken Ein kleiner indischer Elefant namens Taj lebt schon etliche Wochen auf Wameru und ist der ausgesprochene Liebling aller Bewohner. Am liebsten würden ihn alle behalten, doch Tracy macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: Er will Taj die Freiheit zurückgeben und auf diese Weise demonstrieren, dass der Gast aus Indien eine Chance hat, von afrikanischen Elefanten aufgenommen zu werden. Unterdessen versucht Jack, Clarence einige Tricks beizubringen - mit geringem Erfolg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Yale Summers (Jack Dane) Hedley Mattingly (Hedley) Hari Rhodes (Mike) Modoc (Elephant/Herself) Clarence (Lion) Originaltitel: Daktari Regie: Paul Landres Drehbuch: Malvin Wald Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12