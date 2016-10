Hessen 20:15 bis 21:45 Dokumentation Entdeckungen zwischen Odenwald und Bergstraße D 2015 2016-10-10 01:35 Untertitel Merken Die filmische Entdeckungsreise beginnt im Odenwald. Seine Landschaften sind vielfältig und abwechslungsreich. So tauschen Berge und Höhengruppen plötzlich mit weiten, offenen, dann wieder engen Tälern. Filmautor Volker Janovsky besucht Ortschaften wie Hirschhorn ganz im Süden sowie Darmstadt am nördlichen Rand des Odenwalds. Und genau dort beginnt auch die Bergstraße. Dass man hier Wein kultivieren kann, wussten schon die Römer, die Weinbau an der "Strata Montana", der Bergstraße, betrieben, und Kaiser Joseph II. befand über die Bergstraße: "Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden". Die Reiseroute führt von Darmstadt bis zum südlichsten Punkt der Bergstraße, nach Heppenheim. Auf der Reise durch Odenwald und Bergstraße trifft Volker Janovsky auf wundervolle Natur, interessante Menschen und Ausflugsziele, die in ihrer Vielfalt nur in dieser schönen südhessischen Gegend zu finden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Entdeckungen zwischen Odenwald und Bergstraße Regie: Volker Janovsky