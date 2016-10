Hessen 18:00 bis 18:30 Regionales defacto Das Landesmagazin Entsorgungschaos bei Styropor - Wohin mit dem Sondermüll? / Missstände im Pflegeheim - Wenn sich niemand verantwortlich fühlt / Wohnung verzweifelt gesucht - Warum in Frankfurt trotzdem so viel leer steht D 2016 2016-10-10 23:30 HDTV Live TV Merken "defacto" sagt, was Fakt ist, was übrig bleibt, was wichtig ist, was alle betrifft. "defacto" stellt Fragen: Was brennt den Menschen in Hessen auf den Nägeln? Wie verändern politische Entscheidungen aus Berlin oder Wiesbaden das Leben in Hessen? Warum tun Politiker, was sie tun? Das Landesmagazin erzählt in Reportagen, was scheinbar ferne politische Beschlüsse mit unserem Alltag zu tun haben. Die Sendung fragt nach, wenn die Zuschauer Probleme mit Ämtern, Behörden, Gesetzen oder Verordnungen haben, und sie hinterfragt bei Betroffenen und Verantwortlichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Robert Hübner Originaltitel: defacto