Hessen 09:50 bis 10:20 Magazin Hauptsache Kultur Das aktuelle Kulturmagazin Von Kassel zum IS - Ein Vater kämpft um seine Söhne / Sie hasst "Tussis", steht auf " Food-Porn" und mag "Techno-Omas": Die Komikerin Lena Liebkind / Die Skulptur "Leben" in Wiesbaden - Kann das weg? Christian Saehrendt ermittelt! / Frankfurt und sein Mainufer - Wie die Stadt den Fluss entdeckte / Club mit Kultstatus - Warum ein Wetterauer "Beat Schuppen" seit 50 Jahren die Menschen der Region begeistert D 2016 "Hauptsache Kultur" berichtet über Kulturhighlights in Hessen, über Trends und Tendenzen, über Skandale und Flops. Das aktuelle Kulturmagazin stellt aufregende Macher der hessischen Kulturszene vor, blickt hinter die Kulissen, mischt sich meinungsstark in Debatten ein: aktuell, überraschend, kontrovers. Moderation: Cécile Schortmann, Selma Üsük Originaltitel: Hauptsache Kultur