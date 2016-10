WDR 21:45 bis 22:45 Show Cantz schön clever Die Comedy-Bühnenshow mit Guido Cantz D 2015 2016-10-09 03:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ausverkaufte Häuser, jubelnde Zuschauer, eine begeisterte Presse - Guido Cantz überzeugt mit seinem erfolgreichen Bühnenprogramm "Cantz schön clever" die Comedyfans im Land. Der beliebte Moderator von "Verstehen Sie Spaß?", der in diesem Jahr auch das neue WDR-Format "Wie geil ist das denn?!" im Rahmen der Programmoffensive präsentiert hat, vereint bei seinem Bühnenprogramm Humor und Klugscheißerei. Lachmuskelkater ist garantiert, wenn Guido Cantz klärt, ob man mit einer Banane eine Flasche Bier öffnen kann oder ob sich Gegensätze nun anziehen oder doch nicht. Guido Cantz bleibt aber mitnichten der einzige Schlauberger an diesem Abend. Davon können sich die Zuschauer in der Halle Tor 2 in Köln überzeugen. Und es ist noch mehr Musik drin in der Bühnenshow: Guido Cantz präsentiert seine neuesten Songs am Klavier - und diese sind nicht weniger unterhaltsam als der Rest des Live-Programms des Stand-Up-Comedians. "Cantz schön clever - LIVE" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cantz schön clever