Die Zwillingsschwestern Luisa und Jenny sind grundverschieden. Luisa ist eine Powerfrau. Jenny eine Träumerin mit Hang zur Improvisation. Als Jenny überraschend für ein paar Tage in Luisas Familienleben einbricht, verursacht sie zwar großes Chaos, aber Luisas Ehemann, Kinder und auch ihr Vater finden Jenny cool. Luisa jedoch reicht es! Sie fährt kurzerhand als Jenny mit deren Freund in den Urlaub. Die echte Jenny versucht indessen, Luisas Platz auszufüllen - was gar nicht so einfach ist ?.