WDR 11:30 bis 13:00 Talkshow Kölner Treff D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Paul Panzer Was haben Bolle, Hilde und Susaka gemeinsam? Sie gehören alle zur Familie von Paul Panzer und der hält sie allesamt für ein wenig verrückt. Grund genug nun für den Hausherrn mit dem sympathischen Sprachfehler öffentlich darüber zu sprechen. Mit welchen Macken seiner Lieben, aber auch mit welchen Absurditäten seiner Umwelt sich Paul Panzer rumschlägt - darüber erzählt er nicht nur in seinem aktuellen Bühnenprogramm sondern auch bei uns im Kölner Treff. - Steven Sloane Der gebürtige Amerikaner Steven Sloane lebt und arbeitet seit 1988 in Deutschland. Seit Mitte der 90er Jahre hat er als Generalmusikdirektor die Bochumer Symphoniker zu einem der führenden Orchester in Deutschland entwickelt. In den letzten Jahren hat er gegen mancherlei Widerstände alles daran gesetzt, ein Haus für sein Orchester und gleichzeitig ein neues Musikzentrum für Bochum zu schaffen. Was nicht ganz einfach war, weil sich angesichts leerer Kassen Viele fragten, ob denn ein neues Konzerthaus wirklich notwendig ist. Im Kölner Treff erzählt der charismatische Idealist von der Verwirklichung eines amerikanischen Traumes in Bochum. - Janine Kunze Janine Kunze ist wieder als Staatsanwältin Ellen Bannenberg in der ZDF-Erfolgsserie "Heldt" zu sehen. Vor fast drei Jahren trat auch ihre jetzt 13jährige Tochter Lili in Mamas Fußstapfen und spielt als Serientochter Emily mit. Wo die Streitthemen der beiden sind und wie sehr sich die Pubertät von Mutter und Tochter unterscheidet erzählt Janine Kunze im "Kölner Treff"... - Meltem Kaptan & Daniel Holl Meltems Eltern stammen aus einer kleinen Stadt am Schwarzen Meer - geboren wurde die heute 34-jährige Meltem Kaptan aber in Harsewinkel bei Gütersloh. Ihr Mann Daniel Noll, ein waschechter Ruhrpottjunge aus Dortmund, arbeitet als Rechtsanwalt. Kennengelernt haben die beiden sich im Internet auf einer Künstlerplattform und feierten gerade ihren ersten Hochzeitstag. Die beiden haben gerade ihren ersten Roman "Verliebt, verlobt, verbockt - Meine türkisch-deutsche Hochzeit" geschrieben. Eine autobiographische Geschichte über Brautkleider, Trauzeugen und Integration. - Linda Hesse Ihr erster Hit "Ich bin ja kein Mann" schlug ein wie eine Bombe und machte Linda Hesse Ende 2012 förmlich über Nacht zum Shootingstar der deutschen Schlagerwelt. Inzwischen hat die 29-Jährige ihr drittes Album "Sonnenkind" veröffentlicht, mit dem ihr aus dem Stand der Einstieg in die Top 15 der deutschen Album-Charts gelang. Doch trotz des Erfolgs steht die Familie für die Wahlberlinerin noch immer an erster Stelle: immer wenn es die Zeit zulässt, macht sie sich auf den Weg in ihre Heimat Sachsen-Anhalt und hilft dort in der Gaststätte ihrer Oma. - Samuel Finzi Der Mann fürs Charakterfach hat in der deutschen Theater- und Filmlandschaft tiefe Spuren hinterlassen. Auf der Bühne schätzt man Samuel Finzi, der 1989 aus Bulgarien über Paris nach Deutschland kam, schon lange - egal ob in Wien, Hamburg oder Berlin. Er hat mit großen Theaterregisseuren zusammengearbeitet und wurde im vergangenen Jahr zum "Schauspieler des Jahres" gewählt. Große Popularität im Fernsehen erlangte er als Polizeipsychologe in "Flemming". Im Kino ist er zurzeit gleich in drei Filmen mit dabei. Im Kölner Treff erzählt der begnadete Schauspieler, der gerade als bester Schauspieler in einer komödiantischen Rolle ausgezeichnet wurde, mit was es mit seinem Film "Der Affenkönig" auf sich hat, wie er war, ohne Sprachkenntnisse in Deutschland zu landen, von der engen Beziehung zu seinem Vater und seiner Vorliebe für Jazz und Charlie Chaplin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Paul Panzer (Komiker), Steven Sloane (Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker), Janine Kunze (Schauspielerin und Moderatorin), Meltem Kaptan (Autorin, Künstlerin), Daniel Holl (Rechtsanwalt, Autor, Ehemann von Meltem Kaptan), Linda Hesse (Sängerin), Originaltitel: Kölner Treff