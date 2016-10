WDR 08:20 bis 11:30 Oper Le nozze di Figaro D 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Comedia per musica in vier Akten Text von Lorenzo Da Ponte Aufzeichnung aus der Staatsoper im Schiller Theater Berlin vom 13.11.2015 Inszenierung Jürgen Flimm mit Gudrun Hartmann Musikalische Leitung Gustavo Dudamel Bühnenbild Magdalena Gut Kostüme Ursula Kudrna Licht Olaf Freese Chor Frank Flade Dramaturgie Detlef Giese Mit Dorothea Röschmann, Anna Prohaska, Ildebrando d'Arcangelo, Lauri Vasar, Marianne Crebassa, Katharina Kammerloher, Stephan Rügamer, Florian Hoffmann, Otto Katzameier, Olaf Bär, Sónia Grané Staatsopernchor Staatskapelle Berlin Italienisch mit deutschen Untertiteln In der Nähe von Sevilla gibt es den kleinen Ort Cádiz, ein altes Seebad. Da die adeligen Bewohner im Sommer der städtischen Hitze in den hohen Gassen Sevillas entfliehen wollten, zogen sie ans blaue Mittelmeer oder in die andalusischen Berge. Mancher Graf hatte so seinen Sommersitz. Ebenso wie die Venezianer im Sommer die Lagunenstadt verließen. Ferien, Sonne, Hitze, hübsche Frauen vergucken sich in hübsche Männer, hübsche Männer vergucken sich in hübsche Frauen. In der Hitze kochen die Gefühle, werden oft genug die Grenzen des Anstands fast über den Haufen geworfen. Graf Almaviva (Ildebrando D'Arcangelo) verfällt dem Charme und dem Witz der Susanna (Anna Prohaska) und glaubt jetzt in den Ferien könne er sich ihr ungestraft nähern und danach im Pavillon im Garten .., na, Sie wissen schon! Der zweite Akt von Mozarts Meisteroper endet in einem heillosen Durcheinander, das der Meister aus Salzburg mit allerhöchster Disziplin musikalisch zu bändigen weiß. Herrlich! Der dritte Akt führt den Weg der verschiedenen Paare durcheinander und zueinander. Der Graf scheint sich mit Susanna einig zu sein, es soll zu einem trauten Stelldichein kommen. Die beiden Frauen aber nehmen die Intrigen in ihre zarten Hände, sodass der vierte Akt zu einem Sommernachtstraum-Finale wird. © Jürgen Flimm (Änderungen nur nach vorheriger Absprache mit dem Verfasser) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dorothea Röschmann (Gräfin Almaviva) Anna Prohaska (Susanna) Ildebrando d'Arcangelo (Graf Almaviva) Lauri Vasar (Figaro) Marianne Crebassa (Cherubino) Katharina Kammerloher (Marcellina) Stephan Rügamer (Basilio) Originaltitel: Le nozze di Figaro Regie: Hannes Rossacher Musik: Wolfgan Amadeus Mozart