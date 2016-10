RTS Deux 23:00 bis 00:30 Sonstiges Une jeunesse allemande F, CH, D 2015 Stereo Merken La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation terroriste d'extrême gauche, également surnommée La bande à Baader ou Groupe Baader-Meinhof, opère en Allemagne dans les années 70. Ses membres, qui croient en la force de l'image, expriment pourtant d'abord leur militantisme dans des actions artistiques, médiatiques et cinématographiques. Mais devant l'échec de leur portée, ils se radicalisent dans une lutte armée, jusqu'à commettre des attentats meurtriers qui contribueront au climat de violence sociale et politique au fil des fameuses " années de plomb ". Une jeunesse allemande entend interroger les spectateurs sur la portée de ce mouvement révolutionnaire, à l'époque, et sur ses résonances dans la société d'aujourd'hui. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Jean-Gabriel Périot