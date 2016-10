MDR 22:00 bis 22:45 Kabarett Kanzleramt Pforte D Die MDR-Polit-Satire mit Lothar Bölck und Michael Frowin Der Drogentest D 2016 2016-10-28 04:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Kanzlerinnenchauffeur Frowin macht eine verdächtige Entdeckung: Er findet in den Schubladen der Pförtnerloge des Kanzleramts einige Flaschen hochprozentigen Alkohol. Für ihn steht fest: Pförtner Bölck ist alkoholabhängig. Der wiederum verdächtigt Frowin, in der Kanzleramts-Toilette gekokst zu haben. Es entspinnt sich nicht nur eine heftige Debatte über Designer- und Alltagsdrogen. Es geht auch schnell um die vielen anderen Süchte, denen die Menschen hierzulande verfallen können und die besonders in der Politik sehr verbreitet sind: Geltungssucht, Machtbesessenheit und Gier. Als Zeugen für die jeweiligen Thesen treten illustre Gäste auf: Die Kanzlerin nebst Gatten in der Kanzlerinnen-Badewanne, ein saudischer Prinz und das blutige Innenleben einer ausgebluteten SPD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kanzleramt Pforte D