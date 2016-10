MDR 13:55 bis 15:30 Märchenfilm Die Geschichte vom kleinen Muck DDR 1953 2016-10-10 07:15 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Orient lebt ein kleiner aufgeweckter Junge namens Muck, der einen Buckel hat und den alle verhöhnen und auslachen. In all seinem Jammer läuft er in die Wüste, um den Kaufmann zu suchen, der das Glück zu verkaufen hat. Diesen Kaufmann findet er nicht, dafür aber ein Zauberstöckchen und Zauberpantoffeln, mit denen er schnell wie der Blitz laufen kann. Er wird Oberleibläufer des Sultans und wähnt sich jetzt im Besitz des höchsten Glücks. Doch Muck verfängt sich in den Intrigen der räuberischen Ratgeber des Sultans, die ihn hassen, weil er gut, arglos und unbestechlich ist und weil die junge Prinzessin gut für ihn spricht. Die Ratgeber jagen ihn schließlich mit Schimpf und Schande vom Hof. Seine Zaubermittel - Stöcken und Pantoffeln - nehmen sie ihm weg. Unterwegs findet Muck zwei Feigenbäume. Isst man die Früchte des einen Baumes, so wachsen einem Eselsohren und die Früchte des anderen zaubern diese wieder weg. Muck verkleidet sich und verkauft den bösen Ratgebern des Sultans die Feigen des ersten Baumes und sofort laufen der Sultan und alle anderen mit Eselsohren herum. Nun als Arzt verkleidet, befreit Muck sie von dem Übel unter der Bedingung, dass die Prinzessin den Prinzen Hassan bekommt und er selbst sein Hab und Gut zurückerhält. Wieder wandert Muck in die Wüste hinaus. Jetzt hat er erkannt, dass das wahre Glück in der Freundschaft und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander liegt. So streift er seine Zauberpantoffeln ab und lässt sie mit den Stöckchen in der Wüste zurück. Der kleine Muck braucht sie jetzt nicht mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Schmidt (Kleiner Muck) Johannes Maus (Altgewordener Muck) Silja Lesny (Prinzessin Amarza) Friedrich Richter (Mukrah) Trude Hesterberg (Frau Ahavzi) Alwin Lippisch (Sultan) Werner Peters (Unterster Ramudschin) Originaltitel: Die Geschichte vom kleinen Muck Regie: Wolfgang Staudte Drehbuch: Peter Podehl, Wolfgang Staudte Kamera: Robert Baberske Musik: Ernst Roters Altersempfehlung: ab 6

