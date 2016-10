MDR 08:00 bis 08:30 Reportage Remo Largo Ein Leben für unsere Kinder Remo Largo - Ein Leben für unsere Kinder (1/2) D 2015 2016-10-09 02:55 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Remo Largo gilt als der Schweizer Erziehungswissenschaftler und widmet sich seit über 40 Jahren der Entwicklung im Kindesalter. Er beobachtete Kinder und beriet ihre Eltern. Sein Motto: "Kinder zu lieben, bedeutet sie so sein zu lassen, wie sie sind." Seine Bücher bauen die Brücke von der Wissenschaft zum Ratgeber. Sie sind europaweit Bestseller. Obwohl Remo Largo 70 Jahre alt und bereits emeritiert ist, bleibt er tätig. Er bereitet eine neue Veröffentlichung vor, trifft weiter Kinder und ihre Eltern. Im Film geht es um sein Schaffen und seine Erkenntnisse. Der Film stellt drei Familien vor, deren Kinder Remo Largo über viele Jahre begleitet und beobachtet hat. Dabei ist auch Ina, heute 13 Jahre alt, die ohne Kleinhirn geboren wurde und entgegen aller Prognosen dank der Förderung durch ihr Eltern laufen und sprechen gelernt hat und so ein selbstbestimmtes Leben führen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Selbstbestimmt! Die Reportage Regie: Monica Czernin