KI.KA 15:50 bis 16:15 Reportage HipHorses: Du und dein Pferd Mia und Charly auf dem Bauernhof D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neu Live TV Merken Mia und Charly auf dem Bauernhof: Zwei, die zusammengehören: Charly, der weiße Araber und Mia, der 10jährige Wildfang mit dem langen, blonden Haar. Ihr Zuhause ist ein Biobauernhof in Thüringen, wo ganz viele Tiere wohnen. Jeden Tag gibt es hier Neues zu entdecken, Hühner zu füttern, Ziegen zu streicheln, Pferde zu striegeln. Und jeden Tag kann Mia Charly reiten. Dabei war er am Anfang ein ganz wildes, gestörtes Pony, das Kinder gar nicht leiden konnte er trat aus, lies sich nicht anfassen. Gemeinsam mit ihrer Mama, einer Trainerin für Horsemanship, hat Mia den misstrauischen und verstörten Charly gezähmt. Jetzt planen sie ihr nächstes großes Abenteuer Mia und Charly wollen ihren ersten gemeinsamen Wanderausritt machen! Doch dann lahmt Charly plötzlich. Ob die beiden doch noch ausreiten werden? Tipps und Tricks rund ums Bauernhof-Pferd gibt es zudem von Pferde-Expertin Nina Eichinger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: HipHorses Musik: Kamera: