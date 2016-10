Disney Channel 23:55 bis 00:25 Comedyserie Golden Girls Die Show geht weiter USA 1991 HDTV Merken Dorothy führt Regie bei der Schulaufführung des Märchens 'Henny Penny'. Als die gesamte Klasse, die das Stück aufführen sollte, krank wird, springen Dorothys Mitbewohnerinnen als Schauspielerinnen ein. Sophia ist die Erzählerin, Rose spielt Henny Penny, Dorothy ist Turkey Lurkey und Blanche Goosey Loosey. Die Inszenierung scheint gerettet, doch dann erfährt Rose, dass die Hühner, die sie darstellen, am Ende alle sterben müssen. Kurzerhand schreibt sie das Stück um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Estelle Getty (Sophia Petrillo) Rue McClanahan (Blanche Devereaux) Betty White (Rose Nylund) Beatrice Arthur (Dorothy Petrillo Zbornak) George Hearn (Frank Nann) David Jackson Willis (Delivery Man) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Judy Pioli Drehbuch: Susan Harris, Tom Whedon Musik: Andrew Gold