Disney Channel 19:55 bis 20:15 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Folge: 6 Die Entdeckung des Kautschuks F 2015 Wir befinden uns im Jahr 37.250 v. Chr. Hier auf der Erde leben entspannte Neandertaler, die im Einklang mit der Natur leben und recht zufrieden mit ihrer archaischen, bequemen Lebensweise sind. In anderen Teilen der Galaxie vergehen jedoch 10.000 Lichtjahre pro Sekunde und das Rad ist nichts anderes als eine entfernte Erinnerung. Damit die Uhren wieder richtig laufen, wird der empfindsame Außerirdische Flash auf die Erde geschickt. Dort soll er die Zukunft der Menschheit beschleunigen. Doch sind Darwins Vorfahren bereit für solch eine radikale (R)evolution? Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle Drehbuch: Michel Coulon