Disney Channel 11:25 bis 12:45 Trickfilm Alice im Wunderland USA 1951 Dolby HDTV

Als Alice eines schönen Tages einem sprechenden weißen Kaninchen mit einer großen Uhr folgt, landet sie prompt in einer außergewöhnlichen Welt, dem Wunderland. Auf ihrer Reise durch diese fröhlich bunte, aber auch sehr eigenartige Welt, begegnet sie einer gestiefelten Raupe, einem verrückten Hutmacher und sie ist zu Gast bei einer Nichtgeburtstagsparty. Einer zwielichtigen Tigerkatze hat es das Mädchen schließlich zu verdanken, dass es den Zorn der Herzkönigin auf sich zieht. Alice verfolgt einen weißen Hasen und fällt dabei in ein Loch. Sie trifft einen sprechenden Türknopf, der ihr den Weg ins Wunderland zeigt. Oben ist hier unten, und auch sonst ist vieles anders. Ungewöhnliche Lieder und tolle Streiche prägen das wunderliche Leben. Alice erprobt ihre Kraft mit der Herzkönigin und der Armee der Spielkarten. Und sie trifft noch auf. Doch wir wollen ja nicht alles erzählen!

Originaltitel: Alice in Wonderland Regie: Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson Drehbuch: Winston Hibler Musik: Oliver Wallace