Disney Channel 06:00 bis 06:30 Trickserie Meine Freunde Tigger und Puuh Darby, die Solo-Schnüfflerin / Buster ist verschwunden USA 2008

(1) Als die Schnüfflersirene ertönt, findet sich Darby allein beim Umziehbaum ein. Tigger und Puuh sind nicht da. Sie haben eine schlimme Erkältung und sind bei Kanga, um deren Husten-Heilsuppe zu löffeln. Doch Kanga fehlen noch frische Zitronen für die Suppe, um sie fertig zu kochen, deswegen hat sie die Sirene betätigt. Nun muss Darby als Solo-Schnüfflerin mit Buster an ihrer Seite frische Zitronen besorgen. Dieser Fall ist kniffliger als sie dachte. Mit Zwischenstationen bei Rabbit und Biber landet sie schließlich auf der Wiese, wo ein Zitronenbaum steht. Mit frischen Zitronen geht's zurück zu Kanga, die ihre Husten-Heilsuppe fertig kochen kann. (2) Darby lässt Buster für einen Augenblick mit Lumpi allein. Doch als sie zurückkommt, ist Buster verschwunden und auch von Lumpi ist nichts mehr zu sehen. Darby betätigt die Schnüfflersirene in der Hoffnung, dass Buster sie hört und angeflitzt kommt. Doch er kommt leider nicht. Also machen sich die Schnüffler auf die Suche nach ihm. Sie rufen ihn, sie fragen Specht und Kanga. Doch keiner weiß, wo Buster steckt. Nur Kanga erwähnt, dass auch Ruh zum Abendessen überfällig ist. Da kombinieren die Schnüffler, dass Buster wahrscheinlich irgendwo mit Ruh und Lumpi zusammen ist. Und deren Lieblingsspielplatz ist ein "Fort", dass sie sich am anderen Ende des Waldes gebaut haben. Und richtig, in eben diesem Fort finden unsere Freunde Buster schließlich, der dort mit Lumpi und Ruh zusammen spielt.

Originaltitel: My Friends Tigger & Pooh Regie: David Hartman, Don MacKinnon Drehbuch: Nicole Dubuc, Dean Stefan Musik: Andy Sturmer